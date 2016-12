Dos muertos dejó ataque de pistoleros

Dos muertos, entre ellos un chofer de autobús, fue el saldo que dejó el ataque de unos pistoleros que buscaban asesinar a un ex privado de libertad apodado como “El Fresa”, quien tenía días de haber salido del penal de Aragua en Tocorón, hecho ocurrido la noche del pasado domingo en el sector de Brisas del Lago al lado sur del municipio Girardot.

A través de la fuente policial se conoció que los hechos se registraron cuando el chofer de la línea de autobuses Marval, identificado como Jackson Marcelo Escalante Ramírez (26), visitaba a su tía en la calle San José de Brisas del Lago y a eso de las 5 de la tarde, le dice que va a la esquina a comprar un aceite para la moto, en ese momento recibió la llamada de una dama para verse cerca, cuando de repente llegaron dos sujetos a bordo de un vehículo del cual se desconocen más datos disparando al porche de una casa.

Dentro de la vivienda estaba Alexander Briceño López (23), mejor conocido como “El Fresa”, quien registraba prontuario por el delito de robo y tenía una semana de haber salido del penal de Aragua, quien falleció al recibir la lluvia de tiros de los pistoleros, mientras que el chofer murió frente a la acera al quedar atrapado en la línea de fuego.

La señora María Victoria Ramírez, madre del conductor, dijo que su hijo residía en Santa Rosa, era padre de dos hijos, cuando no trabajaba en el autobús, ayudaba en un taller de drywol en Maracay, no tenía enemigos y era una persona muy querida entre sus amigos y familiares.

La Brigada de Homicidios del Cicpc aperturó las investigaciones para tratar de dar con los responsables de este asesinato, no descartando que se traten de unos azotes de la zona que buscaban cobrar una venganza con el ex reo.