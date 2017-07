Por una caja de Clap le desfiguran el rostro

Un quincuagenario identificado como Javier Eleazar Reyes Ruiz, de 58 años de edad, coordinador del beneficio CLAP en El sector 5 de Cana de azucar fue atacado por ciudadanos inconformes con lo que traia la caja.

La denuncia fue interpuesta ante la fiscalía 27º del Ministerio Público a cargo del doctor Androos Mitchell Hernández.

Alli Reyes Ruiz, comento que tres individuos lo torturaron en horas de la mañana de este sábado en el sector 10 de Caña de Azúcar del municipio Mario Briceño Iragorry.

La gravedad de las lesiones apreciadas en el rostro, cuero cabelludo, espalda y en las extremidades inferiores, obligaron a realizarse un estudio forense.

Si no hubiese sido por la actuación de dos ciudadanos, hoy estuviera tres metros debajo de tierra y mi familia destruida de dolor y llanto ante mi desaparición física, contó el denunciante.

Yo soy el coordinador de la poligonal 5 de Caña de Azúcar con referente a los Clap y además el responsable de que ese beneficio se distribuya a todos por igual. Sin embargo, la semana pasada ese derecho no llegó como se presumía y muchos pensaron que yo tenía las manos metidas en ese asunto, lo cual es totalmente falso.

Yo no tengo esa potestad, ya que el beneficio viene seleccionado. No obstante, a eso de las 8:00 de la mañana del sábado, cuando bajaba de mi apartamento, me estaban esperando y sin anestesia me cayeron a golpes y patadas. Lo hicieron en un acto de venganza

. Agregó “que mi hija no pudo hacer nada ante la violencia impuesta por tres personas, le halaron sus cabellos o la empujaban y estoy vivo porque unos ciudadanos, gracias a Dios, intercedieron ante el castigo corporal que estaba siendo sometido

“Me dieron con todo y producto de esa paliza me desfiguraron mi rostro y me causaron lesiones gravísimas

A Jabiel Eleazar Reyes Ruiz le desfiguraron el rostro por el acto Esta un hombre detenido