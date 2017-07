Chat Fiction Apps, los relatos que enganchan a los adolescentes

Un chat entre una adolescente y su padre ha sido leído millones de veces por personas ajenas a esa conversación privada que, además, es una historia de terror. Aunque conviene aclarar que hablamos de El Vigilante, uno de los relatos más populares de Hooked, la aplicación móvil para iOS y Android que, según sus fundadores, ofrece “narraciones para la generación Snapchat”.

Desde que fue lanzada en septiembre de 2015, esta app ha congregado a más de 20 millones de usuarios, la mayoría de ellos adolescentes, que están “enganchados” (ese es, precisamente, el significado en español de hooked) a una nueva forma de consumir contenidos. En concreto, el poder de seducción de esta propuesta de la emprendedora Prerna Gupta radica en combinar historias que atraen a los más jóvenes bajo categorías como Horror, Fantástico, Misterio, Paranormal o Romance con un formato que raya lo morboso. No en vano, todos los relatos de Hooked son conversaciones de chat entre dos o más participantes, de tal modo que al leerlos da la impresión de estar cotilleando el móvil de otra persona.

Una historia que engancha a sus lectores con estilo de chat

Según sus responsables, la mayoría de los lectores de estas historias tienen entre 18 y 24 años y más de la mitad son mujeres. En cuanto a las narraciones, la extensión media es de unas 1.000 palabras, lo cual se corresponde con lecturas de en torno a los seis minutos.

Para hacernos una idea más acertada, estas son las dos primeras pantallas con las que comienza El Vigilante:

La historia avanza a medida que se pulsa el botón Siguiente, pero llega un momento en el que el relato se corta al estilo del “Continuará…” de los antiguos folletines por entregas y para seguir leyendo hay que esperar entre 40 y 45 minutos. Para saltarse estos parones es necesario convertirse en un usuario Premium acogiéndose a alguno de los planes de pago de Hooked: 3,21 euros semanales, 8,58 euros mensuales; o 42,92 euros anuales.

La aplicación también permite escribir sus propios relatos a los usuarios que así lo deseen, para lo cual ya es necesario identificarse a través del número móvil, mientras que aquellos que tan solo quieren leer historias pueden hacerlo de manera anónima.

Tap y Yarn, tras los pasos de Hooked

Pero Hooked ya no está sola, sino que su éxito ha derivado en la aparición de propuestas similares a las que conjuntamente ya se conoce con el nombre de Chat Fiction Apps. Una de ellas es Tap, con versiones para iOS y Android y que pertenece a Wattpad, la comunidad online formada por 45 millones de lectores y escritores de todo el mundo y cuya versión para móviles es una de las aplicaciones favoritas de los millennials. De hecho, conscientes de que el 72% de los usuarios que utilizan Wattpad desde el teléfono o la tableta tienen entre 18 y 34 años, los responsables de esta comunidad decidieron aprovechar este tirón y lanzaron Tap el pasado mes de febrero. Cuatro meses después, aún no se han compartido cifras de su aceptación, pero se trata de un desarrollo realizado a imagen y semejanza de Hooked: desde el diseño hasta el funcionamiento, pasando por el género de las historias disponibles y los planes de pago (3,49 euros semanales; 8,99 euros mensuales; y 44,99 euros anuales). Eso sí, el tiempo de espera en Tap para aquellos que no quieran convertirse en usuarios Premium es de unos 20 minutos, es decir, la mitad del de Hooked.

El tercero en discordia en este entorno es Yarn, disponible para iOS y Android. Se trata de un desarrollo de Mammoth Media lanzado unas semanas después de la presentación de Tap y que también sigue los pasos de Hooked. En este caso, las suscripciones son de 3,19 euros semanales; 8,49 euros mensuales; y 42,99 euros anuales y el tiempo de interrupción de los relatos para los que no quieren convertirse en usuarios de pago es de unos 25 minutos.