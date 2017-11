Consejos de SEO para 2018

El año 2017 supuso un gran cambio de cara al posicionamiento de páginas web. Muchos proyectos han visto cómo sus planes de engañar a los algoritmos no solo no funcionan, sino que cada vez es más complicado llegar a las primeras posiciones. Y todo casi sin verlo venir. Hoy, se dice que estos algoritmos se ajustan cada pocas horas, lo cual aún hace más complicado conocer el plan para llevar una página a lo más alto. Aunque esto no quiere decir que hacer SEO sea una pérdida de tiempo, o que no haya forma de mejorar los puestos que ocupas de cara a los buscadores. Es el momento de prepararse para el año que viene, que está prácticamente aquí.

Optimizar los tiempos de carga

Conseguir una página que tarde poco en cargar sigue siendo más que una opción. De hecho, si miramos en cualquier foro SEO veremos que el usuario es cada vez más impaciente. 30 segundos es el máximo que espera alguien que entra a una web antes de abandonarla si no se ha cargado. Aunque ya hay informes que reducen hasta los 20 segundos. Sobre todo cuando se navega a través del móvil.

Por tanto, lo primero que tienes que hacer es aligerar la página. Google dará prioridad a las que tengan AMP, un framework de aceleración en móviles que se convertirá en imprescindible en tan solo unos meses.

Mejorar la experiencia de los usuarios y el SEO

Relacionado precisamente con el tiempo que tarda en cargar la página, necesitas tener en cuenta a quienes entran a ella. Para eso, nada como prestar atención a detalles como la apariencia de la web. En lugar de utilizar la misma plantilla que el resto, aunque sea considerada la mejor del momento, es mejor contar con una personalizada, que se ajuste a los gustos de quienes quieres atraer.

En www.diseñovalladolid.com además recomiendan seguir mejorando continuamente. Una vez que el proyecto está en marcha, no te puedes quedar quieto. Los algoritmos cambian, los usuarios hacen lo mismo. Y tú tienes que adaptarte continuamente para ofrecer la mejor experiencia.

Conseguir relevancia en redes sociales

Las redes sociales no tienen tanta relevancia a nivel SEO como hace unos años. Aunque siguen jugando un papel fundamental de cara a que Google clasifique los contenidos como interesantes. Por eso, cuida de tu comunidad y utiliza las redes que mejor se adapten a tu nicho de mercado.

Si tienes un proyecto nuevo o aún no te conoce demasiada gente, prueba la compra seguidores. Puede ser el impulso que necesitas para ganar presencia, siempre que después de conseguir esos seguidores cuides de ellos y les ofrezcas cosas que les interesen de verdad.

Utilizar los enlaces adecuadamente

La era del linkbuilding indiscriminado se acabó con la llegada de Penguin. Y cada vez es más evidente que los enlaces deben ser naturales para no sufrir penalizaciones. Esto es especialmente importante si quieres que tu página siga estando en el top y generando beneficios.

En Imperiodinero, donde se pueden encontrar trucos y consejos para ganarse la vida con Internet, destacan la importancia de crear una red de enlaces internos para que los usuarios pasen más tiempo en el sitio, así como lograr que otras páginas relevantes incluyan alguno de estos en sus contenidos. Siempre que tengan relación con el tema y no se trate de webs de mala calidad o penalizadas.

Estos consejos no son los únicos con los que el SEO de tu web puede mejorar de cara a 2018. Aunque es un buen punto de partida para trabajar en el posicionamiento. Una tarea de la que seguro que se seguirá hablando bien entrado el año. Y en 2019, 2020,…