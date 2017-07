Evita el spam y otros problemas usando cuentas de correo temporal

No hay duda que el correo electrónico ha sido y continúa siendo un servicio de red imprescindible. Aunque cada vez surgen cientos de aplicaciones de mensajería instantánea, el email siempre se necesita; ya sea para registrarnos en algún sitio o para recibir informes bancarios.

No obstante, cuando realizamos un nuevo registro en una página, nuestro email entra a formar parte de una desconocida base de datos sobre la cual no sabemos si cumplen o no con determinadas políticas de privacidad, por lo que no es extraño comenzar a recibir correos basura luego de tal registro. Por otra parte, en ocasiones necesitamos un correo para crear otra cuenta donde ya nos hemos registrado antes.

En ambos casos, la solución más efectiva es utilizar una cuenta de correo temporal.

¿Cómo crear tu propia cuenta de correo temporal?

Anteriormente era necesario contar con una computadora para crear cuentas de este tipo. Pero ahora con servicios como correotemporal.net también es posible hacerlo desde dispositivos móviles sin importar su sistema operativo (Android, iOS, Windows). Lo más interesante del asunto es que aparte de ser funcional, se trata de una aplicación totalmente gratuita.

No hace falta descargar ni activar absolutamente nada, con solo ingresar a la web y seleccionar el botón “Crea tu correo temporal” tendrás la oportunidad de crear tantos correos temporales como necesites a través de cualquier teléfono, tablet u ordenador.

Podrás hacer uso de la misma cuenta de correo temporal mientras tengas abierta la página web del servicio, visualizando en pantalla su respectiva bandeja de entrada la cual se refrescará cada pocos segundos de forma automática. Una vez cierres y abras nuevamente la página, el sistema generará una dirección de correo diferente.

Como ya se menciona, utilizar esta herramienta es ideal para evitar correos basura o spam; pero además, te servirá para prevenir intentos de robo de datos (pishing), gestionar suscripciones o activar otras cuentas.