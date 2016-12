LG G6: la primera opción coreana del 2017

LG ya tiene un plan. Y más vale que no le falle si quiere levantar cabeza tras sus últimos lanzamientos. La firma coreana ya tiene casi listo su nuevo «smartphone», el G6, que recoge el testigo del G5, un teléfono modular que causó impresión pero que no ha funcionado lo suficiente, y del V20, el terminal más potente de la compañía lanzado en 2016 que, sin embargo, no se puso a la venta en todos los mercados.

Ahora, el G6 encarna toda la esperanza de la firma. Según ha publicado la página web coreana «ETNews», LG planea lanzar su nuevo terminal en marzo nada más presentarlo en el Mobile World Congress de Barcelona 2017 (27 febrero-2 marzo). La compañía repetiría, por tanto, estrategia. Pero con una variante.

Hay que recordar que el G5 fue presentado también la ciudad condal a finales de febrero del año pasado pero no se puso a la venta hasta principios de abril. Es aquí donde aparece Samsung, su rival.

Ambas compañías son coreanas e intentar ir por delante en plazos es, para LG, una oportunidad. Samsung también presentó en el Mobile World Congress de Barcelona el Galaxy S7, su teléfono estrella, lo mismo que hizo LG con su teléfono modular. Sin embargo, el S7 se lanzó al mercado inmediatamente después, antes del G5.

La apuesta nueva de LG antes de las demás marcas

Este año, LG no quiere repetir error y planea adelantarse al que será el nuevo buque insignia de Samsung, el Galaxy S8, llamado a «borrar» y revivir a la compañía de sus cenizas después del estrepitoso fracaso del Note 7. Así, el G6 saldrá a la venta en marzo, según «ETNews», es decir, nada más ser presentado en la feria tecnológica de Barcelona, donde Samsung, se prevé, presente también su nuevo «smartphone».

Esta ventaja competitiva está obligando a la compañía a adelantar su producción un mes por lo que en enero se pedirán todos los componentes y en febrero se iniciará la fabricación del nuevo terminal.

Con el LG G6, la compañía rompe con el sistema modular. No funcionó el año pasado así que el nuevo «smartphone» tendrá un cuerpo único completamente metálico. Según ha publicado @OnLeaks, el terminal tendría una pantalla plana de 5,3 pulgadas con resolución Quad HD y llevaría un procesador Qualcomm Snapdragon 835.

En cuanto a sus capacidades fotográficas, podría llevar una cámara dual trasera, como el iPhone 7 Plus, y flash LED de doble tono y distancias focales diferentes entre sí. También se aprecia, según las filtraciones, un escáner de huellas justo debajo de la cámara, y también se duplica como el botón de encendido del teléfono.

El LG G6 contará con USB de Tipo C en la parte inferior, el altavoz irá a la derecha y el micrófono a la izquierda. Además, llevaría jack de 3,5 mm para los auriculares en la parte superior, una opción que Apple ya no incorpora en el iPhone 7 y que Samsung podría también prescindir de él en el S8.

Por último, destacaría un sistema de carga inalámbrica así como de carga rápida capaz de llegar al 50% en solo 30 minutos.