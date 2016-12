El Comercio Fuente

El popular juego de realidad aumentada para móviles, Pokémon Go, hizo su llegada al Apple Watch durante el lanzamiento del iPhone 7 en setiembre. Este nuevo sistema permitirá a los jugadores encontrar pokémones sin la necesidad de sacar su iPhone, tal como sucede con el Pokémon Go Plus.

El anuncio oficial de la llegada de Pokémon Go al Apple Watch se hizo pública en Facebook mediante un mensaje.

“¡Pokémon Go ya está disponible en el Apple Watch! Ahora podrás explorar y experimentar el mundo desde tu muñeca, ya sea que estés buscando pokémones salvajes o tratando de eclosionar los pokémones descubiertos originalmente en los juegos Pokémon Gold y Pokémon Silver”, señalan.

El mensaje indica que se podrán realizar estas actividades en el Apple Watch jugando Pokémon Go:

– Registrar cada sesión de juego como un entrenamiento, en la aplicación Actividad.

– Recibir notificaciones sobre las inmediaciones de pokémones.

– Incuba tus huevos pokémones e incluso aliméntarlos desde tu propia muñeca.

-Recibe notificaciones sobre pokeparadas cerca, y ve hacia ellas para recibir todas las recompensas que te aguardan.

-Recibe notificaciones cuando los huevos eclosionan y las medallas que se vayan otorgando.

Es importante que el usuario tenga abierto Pokémon Go en el iPhone y en el Apple Watch para empezar a vivir una nueva experiencia.