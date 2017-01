Samsung es reconocido en el Consumer Electronics Show de 2017

Samsung Electronics ha ganado más de 120 premios en el Consumer Electronics Show (CES) de 2017 y continúa recibiendo reconocimientos en las categorías de entretenimiento doméstico, electrodomésticos y móviles. Samsung se siente honrado por estos reconocimientos recibidos en el CES, junto con otras compañías innovadoras y tecnologías de próxima generación que están moldeando el futuro de la vida cotidiana.

Entre los premios CES 2017 de Samsung figuran 34 premios a la innovación CES 2017; incluido el Premio a la Mejor Innovación en la categoría de visualización de video. Samsung también fue reconocido con varios premios de parte de los medios de comunicación y la industria, seleccionados por las organizaciones presentes en el evento de más de 3.880 expositores.

“Coincidiendo con el 50º aniversario del CES, es apasionante ver lo lejos que hemos llegado en la industria. El año pasado estuvo marcado por una serie de desarrollos únicos en diseño e ingeniería de productos “, dijo Gregory Lee, presidente y CEO de Samsung Electronics Norte América. “Nos sentimos honrados de ser reconocidos año tras año por el CTA y la industria por nuestros innovadores productos y desarrollos, y seguimos comprometidos con la entrega de productos cuidadosamente diseñados que enriquezcan la vida de las personas”.

Entre los productos galardonados durante CES 2017 se encuentran:

• La nueva línea de televisión QLED de Samsung recibió más de 20 reconocimientos, entre ellos cuatro premios CES Innovation Award, el premio Editor’s Choice de Uberizmo, el premio Best of CES de Ubergizmo y el premio CES de CES de HD Guru

• La nueva Lifestyle TV de Samsung, que está diseñada para aparecer tal como una imagen en una pared, recibió el premio al Mejor de la Innovación de CTA, así como el premio Editor’s Choice de Popular Mechanic.

• FlexWash + FlexDry de Samsung fueron galardonados con dos premios CES Innovation Awards y una variedad de premios en los medios de comunicación, incluyendo el premio Techlicious Best of CES, el premio Editor’s Choice de Review.com, el premio Best of CES de Verge y un premio TWICE Picks

• Chromebook Plus y Pro de Samsung obtuvieron el triunfo de los premios Best Tech de CES de Digital Trend, premios Best of CES de Wired, Best Laptops of CES de BGR, LAPTOP / Guía de Tom Best of CES, Best Products de CES, CES Awards y 9to5Google’s Best of CES.