Skype se cae a nivel mundial

Los usuarios de Skype a nivel mundial no pueden iniciar la seción ni recibir mensajes, que empezó cerca de 10:38am ET. El problema ha afectado a los usuarios de Estados Unidos, Inglaterra, España, Japón y Rusia, según informa Down Detector.

La compañía Skype describió la situación como “un incidente” que pasó a sus servicios. En su blog fue publicado el mensaje de disculpas: “Nuestros ingenieros ya se ocupan con el asunto, y esperamos resolverla pronto. Pedimos disculpas por los problemas que eso ha podido causar a nuestros clientes”.