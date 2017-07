Yodot: Software de Recuperación de Disco Duro para Windows

El disco duro es una de las partes del PC que suelen fallar con más frecuencia. Incluso los más modernos discos SSD a pesar de no ser mecánicos como los SATA, fallan cada cierto tiempo. Puedes protegerte de fallas de disco montando un sistema RAID con varias unidades SSD, pero te saldría carísimo y ninguna laptop o desktop de escritorio armada ya lo incorpora por defecto.

Lo cierto es que las PCs de escritorio y laptops van a seguir fallando a nivel de disco, y es allí donde utilidades como Yodot Hard Drive Recovery te puede ayudar mejor que nadie. Veamos de qué se trata este fabuloso software.

Características de Yodot Recovery Software

Una gran medida para combatir los errores inesperados de disco duro es realizar un backup en unidades externas cada cierto tiempo, pero incluso éstas pueden fallar, o simplemente no tengas la costumbre de realizar un backup cada cierto tiempo. Es en estos casos impredecibles en que se rompe tu disco duro, no tienes copias a mano y no sabes qué hacer para recuperar la información.

Aquí es donde Yodot recovery software toma toda la acción, puntualmente te permite:

Recupera datos perdidos de discos duros pequeños y grandes desde Windows.

Compatible con discos SATA, SAS, SCI y SSD.

Habilidad para generar imágenes del disco duro evitando sectores corruptos.

Ubica archivos perdidos en particiones NTSF y FAT incluso tras varios particionados y formateos.

Recupera datos de discos formateados o inaccesibles.

Permite guardar los datos recuperados en archivos .ZIP comprimidos a fin de ahorrar uso en disco.

Yodot es el software de recuperación de disco que te garantiza la recuperación de todos tus archivos perdidos o borrados del disco duro de tu computadora o laptop, tanto discos internos como externos vía usb. Es una de las aplicaciones de recuperación de datos más potentes que hemos visto y te asegura recuperar tu información en tiempo record, y donde otros fallan.

¿Cómo funciona la recuperación de disco duro de Yodot Recovery?

Simplemente corres el programa, sigues los pasos mencionados en la pantalla.

Eliges la unidad de la que necesitas recuperar datos perdidos.

El software va a escanear la unidad en busca de archivos perdidos o borrados.

Cuando termine podrás ver la lista completa de archivos a recuperar.

Finalmente, podrás acceder a tus archivos desde una ruta destino donde estarán guardados con seguridad.