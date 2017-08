Creadora de “Grey’s Anatomy” trabajará con Netflix y deja ABC

La guionista estadounidense Shonda Rhimes, deja la cadena ABC, donde ha realizado exitosos proyectos como “Grey’s Anatomy”, “Scandal” y “How to Get Away with Murder”, para trabajar con el gigante del streaming: Netflix.

El sitio The Hollywood Reporter (THR), informó que Rhimes llegará junto a su reconocida marca, Shondaland, para realizar proyectos que se transmitan a través del servicio web por un periodo de cuatro años.

“Shonda Rhimes es una de las más grandes contadora de historias en la historia de la televisión. Su trabajo es enganchador, inventivo, emocionante, de infarto, que rompe los tabús de la TV”, señaló el jefe de contenidos de la paltaforma, Ted Sarandos.

“Tuve la oportunidad de conocer a Shonda y ella es una ‘netflixer’ de corazón. Le encanta la televisión y las películas, se preocupar apasionadamente de su trabajo y se entrega a la audiencia. Estamos muy entusiasmados de darle la bienvenida a Netflix”, añadió.

Vía: Globovisión