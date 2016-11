“Francisco, El Jesuita” gana Emmy al mejor programa de EEUU

EFE Fuente

La miniserie “Francisco, El Jesuita”, coproducida por Anima Films y Telemundo, se alzó hoy con el Emmy Internacional al mejor programa en lengua no inglesa emitido en Estados Unidos en horario de mayor audiencia.

Basada en el bestseller “El Jesuita”, escrito por los periodistas Sergio Rubin y Francesca Ambrogetti -la única biografía oficial y autorizada del papa Francisco-, la miniserie narra la vida y obra del cardenal Jorge Mario Bergoglio antes de convertirse en el papa de la Iglesia Católica.

La producción desvela detalles de su vida privada y personalidad, así como los desafíos a los que el Pontífice se tuvo que enfrentar desde su llegada al Vaticano, tales como la corrupción en el banco vaticano o la persecución de la pederastia de clérigos católicos.

Al alzarse con la estatuilla, “Francisco” se impuso al programa musical “La Banda” (Univision) y al documental “Un Viaje Con Fidel”, producido por CNN en español, así como a “Asombrosamente: Un Cerebro Dos Idiomas”.

Mientras, que la telenovela brasileña “Verdades Secretas”, producida por Globo Televisión, se alzó hoy con el Emmy Internacional a Mejor Telenovela en la 44 edición de estos galardones.

“Verdades Secretas”, una trama que combina fama, dinero y poder, cuenta la historia de Arlette, una adolescente que se muda a Sao Paulo para cumplir su sueño de ser modelo y termina trabajando como prostituta de lujo para poder sostener a su familia.

Escrita por Walcyr Carrasco y protagonizada por la modelo Camila Queiroz, la telenovela explora los límites de la moral y la ambición con la moda como telón de fondo, y con ello intenta mostrar que, “en la vida, todo tiene su precio”.

La telenovela brasileña desbancó a “A Regla do Jogo” (“La Regla del Juego”), también de Globo Televisión, a “Bridges of Love” (Filipinas) y “30 Vies – Samuel Pagé” (Canadá) al alzarse con el galardón.Los Emmy Internacionales premian la producción de televisión realizada fuera de Estados Unidos y, aunque no son tan prestigiosos como sus homólogos estadounidenses, constituyen un útil barómetro para medir las nuevas ideas y formatos de la televisión a nivel mundial.

Los Emmy Internacionales premian la producción de televisión realizada fuera de Estados Unidos y, aunque no son tan prestigiosos como sus homólogos estadounidenses, constituyen un útil barómetro para medir las nuevas ideas y formatos de la televisión a nivel mundial.