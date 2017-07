José Ramón Barreto: en la disciplina está la base de todo, por encima del talento

Nota Fuente

El joven actor José Ramón Barreto no lo pensó dos veces para calzar los zapatos de Guillermo Luis Toro Leal, rol a quien da vida en la nueva telenovela de Venevisión: “Para Verte Mejor”, que se transmite a las 9:00 pm.

Y es que sin que obedezca a un plan, pre-establecido, Barreto encarna un personaje que ama las mascotas, tal cual como él, pues Guillermo es veterinario. Y considera a la familia como uno de sus valores más preciados, así mismo como el histrión ha confesado, entre otras semejanzas.

Tenemos entendido que te iniciaste en el medio artístico, cuando apenas tenías cinco años…

Si los intentos empezaron a esa edad, pero mi primera oportunidad profesional llegó a los 14 años, cuando participé en la serie “Túkiti Crecí De Una”. Y el balance que puedo hacer es más que positivo, después de 10 años de ver que cada proyecto era un escalón más, en cada producción iba teniendo un papel cada vez más importante y bueno por supuesto que ello me hace tener una carrera muy bonita. Porque no llegó todo de golpe sino paulatinamente, paso por paso. Considero que quemé varias etapas y eso lo agradezco mucho a la vida, que haya sucedido de esa forma, porque cada oportunidad para mí, era la más significativa en ese momento. Y eso también te hace entender mucho el medio artístico, de qué va esto, como funciona. Y a la hora de presentarse proyectos como Para Verte Mejor, Vuelve a la Vida, la película, o A Puro Corazón, siento que llegaron en un momento en que tengo una madurez especial.

¿Desde niño sentiste inquietud por incursionar en el medio artístico?

Más que yo era mi abuela materna, que en paz descanse, mi Yaya, era quien desde pequeño me dijo que yo había nacido para esto, que tenía madera , que yo era artista. Ella soñaba con verme en televisión, cine. Ella fue quien me fue inculcando eso en mi infancia, me entusiasmaba, no porque yo había desarrollado un amor hacia esta carrera en esos años. Ese amor lo desarrollé después, cuando tuve la primera oportunidad en la pantalla. Yo creo que ella estaba más feliz que yo. No sabía de qué trataba esto, o si me iba a gustar o no, yo solo sabía que quería cumplirle el sueño a ella. Después se convirtió en un sueño mío también, después de conocer el mundo de la interpretación me enamoró hacer cine, teatro, televisión.

Es la segunda vez que tienes la oportunidad de protagonizar, lo hiciste en “ A Puro Corazón”, pero ahora encarnas a un hombre con otro perfil, más maduro, con un hogar, esposa, es una etapa totalmente distinta en tu carrera…

Si totalmente, como te decía todo fue tan paulatinamente, que siento que cada oportunidad me estaba preparando para la siguiente. Con A puro Corazón, pues volví un poco a esos temas juveniles, a esos primeros amores, a esos personajes que son impulsivos, por su juventud y son echados pa´ lante, y carismáticos. Cuando se me presenta Guillermo, me enorgullece, me satisface mucho como actor poder abordar, tocar otros perfiles. Él es un muchacho venezolano , de mi edad de 25, 26 años, que le ha tocado vivir una vida más apresurada que cualquier joven de su edad, porque se convirtió en padre siendo muy joven. Tuvo que formar una familia, un hogar. Y por supuesto que para interpretarlo tenía que asumirlo desde un punto de vista distinto, porque hasta ahora yo no soy padre, entonces era justamente probar cosas del personaje, matices interpretativos que no había experimentado y que en mi vida personal, tampoco tengo como referencia. Y eso me hizo muy interesante este papel. A pesar de que Guillermo, si tiene un aire salvaje a nivel emocional, y muy impulsivo como joven, no tanto como un adolescente , pero si como un joven enamorado, apasionado de los animales, de su hija, de la mujer de la que está enamorado, de la familia, todo lo hace apasionadamente y con eso si me identifiqué bastante, con el personaje, y allí le puse mucho de mí.

¿Y tu experiencia como la podrías calificar al interpretar a Guillermo?

Fue lo máximo para mí, creo que el actor siempre piensa que el mejor personaje es el último que tiene o es el que está por llegar. En momentos en que en el país, hoy en día, se viven cosas tan apresuradas, todos los días, con el personaje de Guillermo tuve que aprender a guardar un poco la calma, tener un poco más de calidez y reflexión a la hora de hablar e interpretar. Eso para mí se convirtió en un reto, y lo agradezco, no puedo más que agradecer esta oportunidad.

¿Piensas retomar la música, emprender un nuevo proyecto musical?

La música me encanta, siempre dije que era un medio que me atrapó también, desde el momento en que la conocí, no creo que vuelva a formar un dueto musical, pienso que a estas alturas de mi carrera, debo llevar las riendas yo solo. Siendo sincero, aunque nunca se debe decir nunca, pero por estos momentos, no. Aunque estoy experimentando dentro de la música en otras facetas, como asesor musical, director artístico, de imagen. Sobre todo en un proyecto con un cantante juvenil que viene pronto, con quien estoy dando unos primeros pasos, por supuesto que no como profesor de canto, ni baile, sino desde otro ámbito , como productor, también a nivel de estrategia de mercado, redes sociales, radio, temas musicales, no es una labor en la que estoy trabajando formalmente.

SIEMPRE ESTOY BUSCANDO HACER Y HACER

¿Qué otras características tiene la personalidad de Guillermo en la historia?

Bueno vamos a comenzar por los defectos, en el caso de Guillermo es una persona muy terca, con el destino, la vida, por cómo le suceden las cosas, cuestiona muchísimo la existencia, el momento que vive, como lo vive, y siento que es un defecto porque hay personas que se quedan todo el día pensando en eso, y no van hacia adelante. Lo bueno de Guillermo es que él logra evolucionar durante la historia, rompe esa barrera del autocuestionamiento diario y él evoluciona como ser humano. El nunca recibe un no como respuesta sino que vas más allá y otra cualidad que destaco de él son sus valores familiares, por encima de todo, de sus propios intereses, y hasta por encima del amor de su vida, está su familia, su casa, deja de hacer muchas cosas, o empieza a hacer cada vez menos cosas, para darle felicidad a los suyos, creo que eso lo convierte en una persona que se sacrifica por los suyos y eso lo veo positivo.

¿Y qué semejanzas tienes con la personalidad de Guillermo?

En lo que respecta a su terquedad somos bien parecidos. Yo me considero una persona terca, muchas veces me gusta liderar las cosas, y siento que cuando no lo hago, me estreso, me angustio, y esas son cosas que tengo que aprender a canalizar mejor. Y en cuanto a los aspectos positivos, me considero una persona disciplinada, pienso que allí está la base de todo, por encima del talento, de la estrella, del aura que pueda tener cualquier persona. Si es disciplinada, es una gran virtud para cualquier ámbito de la vida y para lo que uno se dedique a hacer. Me considero una persona constante en mis cosas, siempre estoy buscando hacer y hacer, nunca dejar de hacer. Tratando de trabajar en películas, teatro, aquí y allá, indagando en otras cosas, trato de tener actividades a mi alrededor que me ocupen la mente.

¿Qué aspiraciones tienes en el medio artístico?

Tengo inclinación hacia la dirección de actores, es algo que estoy aprendiendo a conocer desde hace un tiempo para acá, y me apasiona muchísimo. De hecho lo trabajé con Michelle (De Andrade) mi compañera desde que estábamos en “A Puro Corazón”, y a raíz de eso, pues tenemos una relación, no sólo personal, sino de trabajo maravillosa. Con muchos compañeros de otros proyectos y de Para Verte Mejor he tenido la oportunidad un poco de desarrollar ciertas inquietudes con respecto a ese espacio artístico, como es la dirección de actores. Me encantaría prepararme para ello, por supuesto no dejaría, ni descuidaría mi carrera actoral. Me gustaría que en el país se ofrecieran producciones donde los jóvenes y actores con gran trayectoria, pudiésemos desarrollar diferentes proyectos de corte rosa, cómico, suspenso, terror, acción, policial, que hayan muchas oportunidades a la vez, en todos los medios cine, teatro, televisión, distintas posibilidades, para no quedarse uno con un solo perfil, sino poder jugar con varios matices, que es para lo que uno se prepara como actor. En un futuro como mi gran plan de la vida aspiro llegar a hacer mi propia telenovela, película, donde pueda desarrollar oportunidades de trabajo, tener para ello una casa productora, que genere contenidos artísticos .

¿Háblanos un poco de cómo fue tu experiencia en el plano profesional junto a Michelle De Andrade?

Fue lo máximo porque ella tiene una vena artística a flor de piel latente, es una niña sensible artísticamente, con mucho talento. Disfrutaba muchísimo trabajar con ella porque sabe escuchar, sabemos escucharnos, ella también aporta acotaciones y una visión artística muy interesante de la cual yo también me nutría, fue un aprendizaje mutuo. Le encanta que uno le acote, le critique en ciertas cosas que uno le haga mejorar, es una muchacha que sin tener más que una experiencia anterior, posee un talento y un rango de crecimiento grandísimo, aprende muy rápido.

Eres amante de las mascotas, tienes un perro…

Tengo mi perro Koby, desde niño siempre quise tener un perro, me acuerdo que en la carta a El Niño Jesús, se lo le pedía y nunca me lo traía, mi abuela nunca quiso animales en su casa, yo tuve intentos de niño, rescataba perritos de la calle y me los llevaba para la casa, luego tenía que darlos en adopción, porque no me permitían tenerlos en la casa, eso pasó dos o tres veces en mi vida. Koby ya va para cinco años con nosotros, y es un perro adoptado un ‘cacri’, un perro mestizo, que adoptamos en una camada de perritos que estaba abandonada en un centro en El Paraíso, y bueno no sólo a mí, a mi mamá y a mis hermanos, nos cambió la vida, tener un animal tan adorable como él, tan inteligente, es un amor genuino. En el momento en que me plantean la historia de la telenovela, de una vez le dije a Sandra Rioboó, mi productora ejecutiva: te tengo al perro de Guillermo en la novela . Le dije que le proponía mi perro. No fue fácil, porque tuvo que hacer un casting, lo hizo muy bien y quedó seleccionado y se comportó muy bien, con las cámaras, el equipo, con todo el mundo, me hacía mucho caso. Fue una sorpresa que fuera tan obediente y disciplinado y bueno sin duda que lo trasladamos para la novela y funcionó muchísimo. Los animales siempre me gustaron.

¿Tienes planes de radicarte en el exterior, tras concluir las grabaciones de la telenovela?

Hay un par de oportunidades más que propuestas, ofertas, que se presentan para uno ir y realizar casting, en Colombia y Puerto Rico, con productoras que están interesadas en talento venezolano, en mi trabajo específicamente. Pero también hay un proyecto aquí que me tiene entusiasmado, un largometraje serie independiente, del cual no puedo decir quien lo dirige, pero es inédito en Venezuela. Es una película se va a convertir en un seriado corto de esos que están ahora de moda, por estos canales de series de 10, 15 capítulos, con un director muy conocido, a pesar de que no está confirmado, ya hicieron el contacto conmigo para presentar un personaje allí muy importante, vamos a ver si se logra para quedarme aquí, dos o tres meses más trabajando por y para Venezuela.

¿Tu corazón en este momento tiene dueña…?

Tengo una relación muy bonita . Estoy tranquilo, chévere, es una persona que me apoya mucho y ama también lo que hago y eso para mí es importante, no pertenece al medio artístico, tiene mucho que ver pero nada que ver a la vez, con este medio.