Así se le propusieron a Osmariel Villalobos

La animadora Osmariel Villalobos se encuentra de viaje por el norte, junto a su amado Juan Pablo Galavis, para celebrar su cumpleaños.

El programa Portada’s, en donde es animadora, la contactó vía telefónica y la bella modelo soltó una bomba: ¡se casa! A la ex miss le dieron el costoso anillo durante el fabuloso viaje que está realizando en este momento por Alaska.

El gran momento de Osmariel Villalobos

Osmariel no pudo ocultar la emoción y entre los detalles que nos dejó saber declaró que el casorio se va a realizar este mismo año, la boda por el civil se realizará en la ciudad de Miami, mientras que la eclesiástica será en Maracaibo “con mi Chinita”, expresó Villalobos.

“El me dice ‘mi amor mira aquellas palomas’, yo voy caminando, me quito los zapatos y cuando me voy acercar a las palomas, yo me volteó para que me tome la foto y fue en ese momento cuando se arrodilla y me pide matrimonio” confesó.

Se Armó La Tramoya – Osmariel revela los detalles de su compromiso

Mire este video en YouTube