Demi Lovato estrenó su nuevo sencillo musical “Sorry Not Sorry”

El talento de Demi Lovato es indiscutible, hace poco la ex princesa Disney estrenó su más reciente videoclip acompañado de otras grandes estrellas ( Wiz Khalifa y Paris Hilton.

A través de YouTube la cantante pop lanzó el video oficial de “Sorry Not Sorry”, un nuevo sencillo que captura imágenes de una fiesta real, donde la cantante mostró todas sus energías para este retorno musical.

Lovato coescribió la canción con “Downtown” Trevor Brown, Warren “Oak” Felder (quien también produjo la canción), Sean Douglas y William Zaire Simmons. Sorry Not Sorry es el sencillo principal de su sexto disco, y se estrenó de número 52 en la cartelera Billboard Hot 100.

Durante los últimos meses, la cantante estuvo participando en algunas colaboraciones, pero esta vez se trata de un tema propio, algo que estábamos esperando mucho.

La intérprete de ‘No Promises’ anunció el lanzamiento de Sorry Not Sorry a través de su cuenta de Instagram, junto a un video teaser, gracias al cual podemos apreciar lo que sería la cubierta de este nuevo tema.

Demi Lovato – Sorry Not Sorry

