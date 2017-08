‘The sky is a neighborhood’, el vídeo cósmico de Foo Fighters

“Concrete and gold”, el próximo disco de Foo Fighters, se edita el viernes 15 de septiembre.

El primer single del disco ha sido ‘Run’, y ahora, la banda publica la canción y el videoclip de ‘The sky is a neigborhood’, ambos dirigidos por Dave Grohl. En sus propias palabras, “lo mejor que hemos hecho a nivel de sonido”.

Esto es lo nuevo de Foo Fighters

Grohl explica así el origen de la composición: “Una noche, estaba mirando las estrellas y me las imaginaba como lugares que también albergan vida, y decidí que el cielo era un barrio, y que debemos estar juntos para sobrevivir en este universo lleno de vida. Pero todavía no tenía la música. Solo tenía el título. Así que todos los días me daba una vuelta, mientras intentaba tararear algo”.

Según revela, la melodía de la canción le llegó sin siquiera tocar la guitarra, y con la misma naturalidad la grabaron una tarde en el estudio.

“Mientras hacíamos la mezcla, me di cuenta de que habíamos hecho lo que habíamos planeado desde un principio: grabar este monumental disco de Foo Fighters pero con la sensibilidad del jazz, la melodía y los arreglos de Greg Kurstin, algo que no habíamos hecho nunca”, ha confesado el vocalista.

Para reflejar la reflexión de la canción con imágenes, han creado “una mini epopeya caleidoscópica de ciencia ficción”.

Foo Fighters – The Sky Is A Neighborhood

