No sabía nada de música pero fue autor del inmortal bolero “Tres palabras”

Aunque nunca estudió música y ni siquiera imaginó convertirse en compositor, Oswaldo Farrés (1902 + 1985) fue autor de más de más de 300 famosos boleros en las décadas de los 40’s a los 70’s. Y entre ellos, su exitosa melodía de mayor proyección internacional “Tres palabras”.

La romántica y popular tonada que impuso récord en América latina y Estados Unidos al venderse un millón de discos en apenas seis meses, la escribió en una sola noche ante el comentario en chanza de la célebre cantante y actriz mexicana Chela Campos (1922 + 1982).

Cuando en otra de sus giras triunfales a Cuba a fines de 1946, la conocida “Dama del bastón de cristal” la bolerista más popular de Latinoamérica, se entrevistó en la emisora CMQ con el ya también afamado compositor, para solicitarle que escribiera para ella una canción romántica como tema central de su nueva película.

—- Tengo que confiarle mi estimada señora —- y Farrés lo admitió con la modestia que le caracterizaba — que a veces no me llega la musa y tardo muchos meses para escribir una canción. Además, le agradezco que no me llame maestro, porque no soy maestro de nada…

—– No se me haga, por favor, señor Farrés — le contestó Chela algo sorprendida y a manera de broma, quizás para ganarse la confianza del connotado escritor —– Estoy segura que usted sólo con tres palabras, puede componer un bolero…

La respuesta de la atractiva cantante, fue tal vez un reto y un compromiso para el autor de “Acércate más”, “Toda una vida”, “No me vayas a engañar, “Quizás, quizás, quizás” y otras tantas renombradas melodías. Esa misma noche en su residencia, comenzó a desglosar la lacónica oración “tres palabras” con sentido lírico y rítmico: “Oye la confesión/ de mi secreto/ nace de un corazón/ que está desierto…”

Y en igual contexto interpretativo ante la inquietud de la protagonista estelar del film “Del rancho a la televisión” junto a Luis Aguilar y María Victoria y de “La isla de la pasión” con David Silva y Pedro Armendáriz, completó el segundo verso de su inspiración: “Son tres palabras/ solamente mis angustias/ y esas palabras son como me gustas…”

Al otro día, complacido, telefoneó a Chela para darle a conocer que sus “Tres palabras” ya eran canción. Sin embargo, ninguno de los dos podía entonces suponer que aquel bolero iba a ser una de las melodías más famosas y de mayor difusión en los países de habla hispana al igual que “Quizás, quizás, quizás” y de casi todas las otras tonadas románticas de su creación.

Tres semanas después al regresar a México, “la Dama del bastón de cristal” la estrenó en su programa estelar en la emisora Xefo que animaba el locutor Don Pedro de Lille, quien precisamente años antes la había bautizado con el seudónimo que la identificaba por el soporte contralateral en la pierna izquierda que le impedía caminar con normalidad desde muy pequeña a causa de un defecto físico irreversible. Por muchos años, usó un bastón de madera. pero durante su primera y triunfal gira artística a EEUU al ver en una vitrina de exhibición un báculo de cristal, le encargó a su padre, experto fundidor, que le hiciera otro similar. Y desde entonces solía utilizarlo habitualmente y en sus presentaciones en público con gran elegancia.

A mediados del año 1943 “Tres palabras” fue interpretada y grabada igualmente por célebres cantantes en inglés y español, entre ellos Nat “king” Cole, quien la popularizó en Estados Unidos y América latina, al igual que Engelbert Humperdinck, Doris Day, Josephine Baker, Bing Crosby, Edith Piaf, Johnny Mathis, Charles Aznavour, Pedro Vargas, Toña La negra, Raphael, Javier Solís, Olga Guillot, Hugo Romaní, Sara Montiel, Lucho Gatica, Eddie Gormé, Luis Miguel y muchos más.

También fue tema musical central de varias películas mexicanas y norteamericanas, la de mayor proyección “Música maestro” (Make mine music) de Walt Disney en la voz de Andy Russel. Farrés obtuvo premios, distinciones y reconocimientos en Cuba, España, México y Estados Unidos. En su país natal le fue conferida en 1947 la “Orden del prócer Carlos Manuel de Céspedes”, la más alta distinción que se concede desde 1926 en la República de Cuba.

—- Nunca pensé que “Tres palabras” circundaría el mundo —convino con templanza al recibir la placa de reconocimiento por su prestigiosa obra musical en el Segundo Festival de la OTI en 1984, un año antes de morir en Nueva Jersey, Estados Unidos, donde se refugió al ser expulsado bajo acusación de “traidor a la patria” por el régimen totalitarista de Fidel Castro al manifestar públicamente su antagonismo al gobierno militar.

Al marchar al exilio en 1962, su casa en La Habana fue saqueada e incendiada. Todas sus pertenencias, grabaciones y originales de sus canciones, ardieron en pira callejera de la soldadesca y policía castrista.

El hijo predilecto del pueblo Quemado de Guiness en la provincia de Las villas que nada sabía de música, escribió los más famosos boleros de latinoamérica luego de estudiar dibujo y desempeñar los más disímiles oficios. Desde pintor paisajista, escaparatista, montador de muelles en una colchonería, mensajero en bicicleta y empleado de banca hasta lograr convertirse en ilustrador de una agencia de publicidad.

Ahí, en esa empresa publicitaria, pudo desarrollar su notable ingenio lírico y gran creatividad en la composición musical que más tarde le catalputaría a la fama internacional.

Hoy, a los 51 años de su desaparición física, sus boleros, sones, guarachas y congasy hasta una zarzuela, se siguen cantando y oyendo en todo el planeta como reconocimiento a su obra inmortal.

Fuentes y referencias: Wikimedia. Ecuared. Blog del bolero. Diccionario de talentos cubanos. You Tube.

Tres Palabras

Letra y música de Oswaldo Farrés

Oye la confesión

de mi secreto

nace de un corazón

que está desierto

con tres palabras

te diré todas mis cosas

cosas del corazón

que só preciosas

dame tus manos, ven

toma las mías

que te voy a confiar

las ansias mias

son tres palabras

solamente mis angustias

y esas palabras son

como me gustas

6 de de los mejores intérpretes de “Tres palabras”

Nat “king” Cole

Javier Solís con trío

Andy Russel

Raphael

Fernando Aluerne

Luis Miguel