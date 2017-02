Zulia: Estado Con Más Electores solo con 25 máquinas para Renovación de Partidos

EFE Fuente

Solo dos días por partido y con solo 1 máquina por municipio, con solo 14 horas para todo el proceso en dias no laborables, los partidos que decidan ir a renovarase de acuerdo al esquema aprobado por el CNE se las verán muy difícil para lograrlo, no porque les falte movilización sino porque los tiempos no cuadran.

El estado Zulia solamente contará con 25 máquinas para registrar la manifestación de voluntades en el proceso de renovación de los partidos políticos que inicia el sábado 18 de febrero. Las máquinas serán desplegadas en 21 puntos que engloba el total de la cantidad de municipios de la entidad. Una fuente relacionada al Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que ayer las Oficinas Regionales Electorales (ORE) de cada estado pasaron la información de la cantidad de máquinas y la ubicación de puntos, que deberá salir publicado el jueves 16 de febrero en el cronograma denominado Publicación de Aviso Oficial sobre las organizaciones de fines políticos, actos y lugares. También ayer los partidos políticos debían hacer la postulación de los testigos que colocarán en los puntos en el fin de semana correspondiente al registro de su militancia. Aníbal Sánchez, experto electoral, explica que considerando el mínimo requerido para un partido lograr su reinscripción ante el CNE con las huellas y datos de al menos el 0,5 por ciento de los electores inscritos en el Registro electoral (RE) del 2015, el municipio Maracaibo requiere aproximadamente de 4 mil 732 manifestación de voluntades efectivas, sumando el margen de error al autentificar o impugnar, cuyo paso del cronograma está pautado para después del 10 de mayo. Señala que Maracaibo aún con cuatro máquinas y a una velocidad eficiente de un minuto por cada elector sólo podrían registrar en el sistema tres mil 360 manifestaciones, eso sin considerar que cada jornada de fin de semana están llamados a participar los militantes de seis organizaciones al mismo tiempo, es decir, durante 14 horas. Sánchez recomienda a cada organización política trabajar al 1% y no al 0.5% como lo exige el ente comicial. “Los partidos deberán carretear sus militantes a Municipios menos concentrados, como Almirante Padilla que tiene una meta mínima de 48 manifestaciones e infraestructura instalada que permitiría al igual que Jesús María Semprún con 84 registros hasta 420 manifestación de voluntades”. Grupo N°1 (18 y 19 de febrero) – Organización Kilométrica de Venezuela – Movimiento Progresista de Venezuela – Movimiento por una Venezuela Responsable, Sostenible y Emprendedora – La Fuerza del Cambio – Avanzada Progresista – Vamos Adelante Máquinas y Ubicación Municipio – cantidad de máquinas – Lugar Baralt: 1 máquina – Parroquia Libertador – Plaza Bolívar Santa Rita: 1 máquina – Parroquia Santa Rita – Plaza Bolívar Colón: 1 máquina – Parroquia San Carlos del Zulia – Plaza Bolívar Mara: 1 máquina – Parroquia San Rafael – Plaza San Rafael Maracaibo: 1 máquina – Parroquia Coquivacoa – Parque La Marina Miranda: 1 máquina – Puertos de Altagracia – Plaza Bolívar Guajira: 1 máquina – Parroquia Sinamaica – Plaza Bolívar Machiques de Perijá: 1 máquina – Parroquia Libertad – Plaza Bolívar Sucre: 1 máquina – Parroquia Bolívar – Plaza Bolívar La Cañada de Urdaneta: 1 máquina – Parroquia Concepción – Plaza Bolívar Lagunillas: 1 máquina – Parroquia Alonso de Ojeda – Plaza Bolívar Catatumbo: 1 máquina – Parroquia Encontrados – Plaza Bolívar Rosario de Perijá: 1 máquina – Parroquia El Rosario – Plaza Bolívar Cabimas: 1 máquina – Parroquia Ambrosio – Plaza Bolívar Valmore Rodríguez: 1 máquina – Parroquia La Victoria – Plaza Rafael Urdaneta Jesús Enrique Lossada: 1 máquina – Parroquia La Concepción – Plaza Bolívar Almirante Padilla: 1 máquina – Parroquia Isla de Toas – Plaza Bolívar San Francisco: 1 máquina – Parroquia San Francisco – Plaza Rafael Urdaneta Jesús María Semprún: 1 máquina – Parroquia Jesús María Semprún – Plaza Bolívar Francisco Javier Pulgar: 1 máquina – Parroquia Simón Rodríguez – Plaza Bolívar Simón Bolívar: 1 máquina – Parroquia Manuel Manrique – Plaza Bolívar